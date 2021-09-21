Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#ЦЭНКИ#КБ Мотор#МИТ22.09.2021 02:45
80 лет Валерию Павловичу Ефимову
Сегодня, 22 сентября 2021 года, исполняется специалисту в области создания стартовых систем, командных пунктов, транспортного оборудования, лауреату Государственной премии СССР, премии академика А.Д. Надирадзе Валерию Павловичу Ефимову.
Окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана: инженер-механик (1964 г.); академик Академии проблем качества (1994 г.). В 1964-1969 гг. работал в Конструкторского бюро «Мотор» (ныне — филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): инженер, старший инженер, ведущий инженер. С 1969 года — в Московском институте теплотехники (Корпорация «Московский институт теплотехники», входит в Роскосмос): прошел путь от ведущего инженера до заместителя генерального конструктора — начальника отделения (с 1991 г.), с 2015 года — помощник первого заместителя генерального директора и генерального конструктора.
Валерий Ефимов занимается созданием ракетных комплексов стратегического назначения (подвижного, стационарного и морского базирования). Участник создания ракетных комплексов «Темп-2С», «Пионер», «Тополь», «Курьер», «Тополь-М», «Булава».
Лауреат Государственной премии СССР (1987 г.), премии академика А.Д. Надирадзе (1995, 2004 гг.). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976, 1982 гг.), Почета (2002 г.), медалями. «Заслуженный конструктор РФ» (1996 г.).