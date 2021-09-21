Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Вызов21.09.2021 10:31

Стартовый комплекс «Восток» готовится к пилотируемому пуску

На космодроме Байконур началась подготовка стартового комплекса «Восток» площадки № 31 к пилотируемому пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19». Утром 20 сентября 2021 года состоялось построение совместного расчета специалистов Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Участникам предстоящего запуска были поставлены задачи по подготовке стартового оборудования и систем. В настоящий момент на колоннах обслуживания и матчах выполняются работы по выставке сменного оборудования, необходимого для обеспечения пуска ракеты космического назначения. Кроме того, штатную подготовку проходят системы измерений стартового комплекса и ракеты-носителя.

Технологические мероприятия реализуются с учетом всех принятых санитарно-эпидемиологических мер по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур.

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