Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Спартакиада21.09.2021 10:50

Стартовала V отраслевая спартакиада Роскосмоса

В воскресенье, 19 сентября 2021 года, состоялось открытие юбилейной, пятой отраслевой Спартакиады Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли Российской Федерации. Торжественная церемония открытия спартакиады проходила на московской площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Звезда», которая приветствовала сегодня более тысячи участников и болельщиков со всех территорий присутствия организаций Госкорпорации «Роскосмос».

С главной сцены мероприятия участников спартакиады приветствовали директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, директор Департамента кадровой и социальной политики Владимир Матвейчук, Герой России, летчик-космонавт РФ Андрей Борисенко, генеральный директор Спортивного культурно-патриотического центра Геннадий Гавриленко. Также участников спартакиады по доброй традиции приветствовали космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся в настоящий момент на борту Международной космической станции.

Программа мероприятия также была наполнена художественной программой. Для зрителей и спортсменов были организованы выступления чирлидеров, воздушных гимнасток, лазерное и световое шоу, презентация символа спартакиады — амурского тигра Луни. Соревнования спартакиады проводятся по 11 спортивным дисциплинам, участие в которых примут 23 команды и более 1000 спортсменов. По итогам спартакиады и всего спортивного сезона будет определен победитель, который получит переходящий кубок Госкорпорации «Роскосмос».

Подробную информацию о спортивных событиях Спартакиады, а также деятельности спортивного общества Госкорпорации «Роскосмос» можно получить на сайте.



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