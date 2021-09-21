Симпозиум о создании МКА в рамках научных чтений имени К.Э.Циолковского

Source: Russia Federal Space

Сегодня, 21 сентября 2021 года, в городе Калуге в рамках 56-х научных чтений памяти К.Э. Циолковского состоялось открытие организованного Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») V Симпозиума «Современные проблемы создания российских малых космических аппаратов (МКА) и их использования для решения научных и социально-экономических задач».Работа научного форума была открыта выступлением председателя организационного комитета симпозиума, генерального конструктора по автоматическим космическим системам и комплексам — заместителя генерального директора ЦНИИмаш Виктора Хартова. Он рассказал о современном состоянии и перспективах применения малых космических аппаратов (МКА), отметив важность привлечения к этой работе частных организаций.

«Первые запуски CubeSat были, скорее, важны фактом самого запуска, как это было с первым спутником в 1957 году. Потом их стали снабжать функциями измерения, проверки каких-то технических решений, а сегодня мы уже видим примеры коммерческого применения, позволяющие пользователям получать актуальную информацию. Мы видим эволюционный путь, когда миссии престижа доходят до прикладного и коммерческого применения», — сказал Виктор Хартов.

В завершение своего выступления он отметил, что в России в настоящее время большое количество организаций готово создавать малые космические аппараты и заявил о важности поддержки университетских, научных и частных коллективов, занимающихся тематикой малых космических аппаратов. В ходе дискуссии учёные и специалисты ведущих предприятий ракетно-космической отрасли поделились опытом использования отечественных малых космических аппаратов, обсудили основные направления применения различных систем на МКА, задачи и промежуточные результаты научных исследований, проекты российских МКА, средства их развёртывания, тенденции развития систем на основе МКА и многое другое.

В частности, и.о. главного учёного секретаря ЦНИИмаш Валерий Клюшников рассказал о МКА как демонстраторах перспективных космических технологий, отметив преимущества использования малых аппаратов для отработки технологий, применяемых при создании спутников большего размера.

Перспективными направлениями отработки космических технологий на МКА он назвал создание солнечных и электроракетных двигателей малой тяги для ближнего и дальнего космоса, создание многоспутниковых группировок научного и информационного назначения, исследование объектов в ближнем и дальнем космосе, использование МКА в качестве экспериментальных платформ и испытательных стендов, применение малых аппаратов для простого и недорого спуска с орбиты фрагментов «космического мусора».

MIL OSI