Сенаторы обсудили вопрос о целесообразности создания специализированного госоргана по обеспечению интересов детей

Source: Russia – Council of the Federation
Состоялось совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета СФ по социальной политике.
Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел совещание, посвященное вопросу целесообразности создания специализированного государственного органа по обеспечению интересов детей и взысканию средств на их содержание (с учетом опыта иностранных государств).
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В организации мероприятия участвовал Комитет СФ по социальной политике.
В совещании приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан член Комитета СФ по социальной политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель подкомитета по административному праву Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области а также представители профильных министерств и ведомств.
Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства
Участники совещания отметили, что защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. Идея создания единого ведомства, ответственного за реализацию государственной политики в сфере защиты семьи и детей, поддержана руководством страны.
Сенаторы и приглашенные считают, что институт обеспечения интересов детей в Российской Федерации характеризуется значительным количеством вовлеченных в данный процесс государственных органов и общественных организаций, обладающих специализированными полномочиями, интенсивным межотраслевым взаимодействием, отсутствием четкой единой вертикали управления процессом.
По итогам совещания приняты рекомендации, в которых, в частности, содержатся предложения активизировать деятельность по определению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей.
Виктор Бондарев
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Лилия Гумерова
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Маргарита Павлова
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Сергей Аренин
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Сергей Муратов
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Мария Львова-Белова
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Валерий Усатюк
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Александр Башкин
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Сергей Колбин
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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности
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Сергей Безденежных
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Кроме этого, планируется подготовить предложения о целесообразности более активного применения в отношении недобросовестных должников, в том числе по алиментным платежам, принудительным работам и рассмотреть возможность введения процедуры обязательной выплаты алиментных платежей из федерального бюджета (специального фонда) с обязательным последующим возмещением соответствующих сумм за счет должников.
Эти и другие рекомендации после соответствующей доработки будут направлены в профильные министерства и ведомства для учета в дальнейшей работе.