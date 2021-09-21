Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#DigitalSkills-202121.09.2021 19:53
Сборная команда Роскосмоса на DigitalSkills-2021
Во вторник, 21 сентября 2021 года, состоялся официальный старт III отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills 2021 на базе Международного выставочного центра «Казань Экспо» Республики Татарстан.
Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» примет участие в чемпионате и поборется за звание лучших по 10 компетенциям:
Аддитивное производство;
цифровая метрология;
инженерия космических систем;
цифровая трансформация;
сетевое и системное администрирование;
корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности;
инженерный дизайн CAD;
интернет-маркетинг;
графический дизайн;
промышленная робототехника.
Всего в этом году Сборная команда объединила 23 сотрудника из 6 организаций Госкорпорации «Роскосмос», показавших наилучшие результаты по итогам VI Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021».
«Digital — это возможность провести дополнительный аудит кадрового потенциала, дать возможность сборной Роскосмоса потренировать участников в жёстком чемпионатном темпе перед Hi-Tech 2021, актуализировать механизмы кадрового обеспечения на основе международных стандартов и перенять опыт подготовки кадров, формирования экспертных сообществ на предприятиях ракетно-космической отрасли», — отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.
Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills проводится среди студентов среднего и высшего образования, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли с целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики. Госкорпорация «Роскосмос» впервые в составе сборной команды принимает участие в отраслевом Чемпионате.
Чемпионат проводится во исполнение п.4(а) перечня поручений Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № ПР-2582 и направлен на реализацию мер Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Организаторами чемпионата выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан и автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»