Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Спартакиада21.09.2021 23:47

РКЦ «Прогресс» на Cпартакиаде Роскосмоса

В воскресенье, 19 сентября 2021 года, в спортивно-оздоровительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония открытия юбилейной, пятой отраслевой Cпартакиады Госкорпорации «Роскосмос». В тот же день прошли первые соревнования по гандболу, мини-футболу и настольному теннису.

В этом году у Спартакиды появился талисман — амурский тигр Луня, его выбрали по итогам голосования. Первый день Спартакиады ознаменовался для сборной Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») победами в мини-футболе и настольном теннисе.

Футболисты самарского космического центра с разгромным счётом 7:0 выиграли матч у команды холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос). Теннисисты принесли ещё одну победу в копилку сборной: со счётом 4:2 закончилась игра с Ракетно-космическим корпорацией «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в Роскосмос).

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