Развитие сферы образования Курганской области обсудил профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Л. Гумерова провела расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней региона в Совете Федерации.

В Комитете СФ по науке, образованию и культуре состоялось расширенное заседание в рамках Дней Курганской области в Совете Федерации. На мероприятии, которое провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан обсуждалось развитие сферы образования в регионе.

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Как отметила Лилия Гумерова, в Курганской области уделяют приоритетное внимание вопросам реализации национального проекта «Образование», развития инфраструктуры учебных учреждений.

В ходе заседания выступила представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курганской области, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области По ее словам, особенность региона заключается в том, что семь из 24 его районов являются приграничными. «В этой связи очень важно там иметь хорошие школы с качественным преподаванием предметов, первую очередь, русского языка».

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина отметила, что развитие системы образования в регионе — одно из приоритетных направлений политики областного правительства. «В период с 2019 по 2021 годы отремонтировано 258 объектов, построено две школы, 17 детских садов. Общие расходы на эти цели составили почти четыре миллиарда рублей, из которых один миллиард — средства благотворителей и субсидии. При этом большое внимание уделяется не только строительству, но и оснащению, комплектованию классов, совершенствованию системы образования».

Она также сообщила, что для эффективной реализации ряда проектов требуется их включение в федеральную инвестиционную программу. «Среди них — строительство детского сада в Варгашинском районе, а также двух школ в Притобольном и Белозерском районах».

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Наталия Косихина

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Владимир Бекетов

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Виктор Кресс

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения РФ Андрей Родионов сказал, что ведомство поддерживает все начинания Курганской области, касающиеся реализации обсуждаемых проектов.

В ходе заседания также выступил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

По итогам рассмотрения вопроса Лилия Гумерова предложила поддержать высказанные представителями субъекта РФ инициативы по оказанию поддержки в строительстве ряда детских садов и школ в сельской местности. «Необходимо взять на постоянный контроль пошаговую реализацию указанных предложений, которые наш Комитет предварительно проработал с Министерством просвещения РФ», — подчеркнула она.

В дальнейшем эти пункты планируется включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Курганской области».

На заседании Комитета СФ также обсуждался ряд проектов федеральных законов, рассмотренных Советом Государственной Думы и перед первым чтением направленных в Совет Федерации.

Член Комитета СФ Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представил законопроект «О внесении изменений в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Среди авторов законодательной инициативы — первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и депутаты Государственной Думы.

По итогам рассмотрения сенаторы поддержали концепцию данного законопроекта.

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