Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#Союз-521.09.2021 13:13

Проведены испытания бака окислителя для новой ракеты «Союз-5»

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») успешно проведены статические испытания опытного образца бака окислителя первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя «Союз-5» до разрушения.

По результатам испытаний подтверждена прочность бака окислителя стендового блока первой ступени ракеты «Союз-5», предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний. Кроме того, подтверждены расчетные методики для проведения массовой оптимизации баков летных изделий с точностью 3-5%.

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. В составе ракеты «Союз-5» будут использоваться новые двигатели.

Маршевый двигатель первой ступени РД-171 МВ разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (г. Химки, входит в Роскосмос) и двигатель второй ступени РД-0124 МС разработки воронежского Конструкторское бюро химавтоматики (входит в Роскосмос) обеспечивают характеристики на паре топлива кислород — нафтил, близкие к максимальным. Запуски новой ракеты-носителя планируются с космодрома «Байконур» в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек».

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