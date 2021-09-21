Поздравления руководству Армении по случаю 30-летия провозглашения независимости республики

Source: President of Russia – Kremlin

Глава Российского государства отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС Краткая справка Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) , ОДКБ Краткая справка Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ Краткая справка Содружество Независимых Государств (СНГ) .

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – подчеркнул Президент России.

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