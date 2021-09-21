Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Курганской области обсудил профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам обсудил актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Курганской области. Мероприятие состоялось в рамках Дней региона в верхней палате.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

В обсуждении участвовали заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области губернатор Курганской области Вадим Шумков, ШумковВадим МихайловичГубернатор Курганской области представители Министерства финансов РФ.

«За последние два года региону удалось серьезно поработать с бюджетом и государственным долгом», — отметил Вадим Шумков. По его словам, расходы бюджета выросли с 45 млрд рублей до 62,5 млрд рублей, проведена работа по стабилизации госдолга. «Кроме того, удалось реструктуризировать структуру госдолга, снизить кредитную нагрузку».

Заместитель губернатора Курганской области – начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков проинформировал о досрочном погашении бюджетного кредита Курганской области в июле текущего года. «До конца года мы снизим госдолг по сравнению с началом года на 430 миллионов рублей». Уровень бюджетной обеспеченности региона, по его словам, составляет примерно 0,7. Растут основные доходные источники, в том числе основной из них, налог на доходы физических лиц, вырос на 5,6 процентов, акцизы – на 42 процента, налог на прибыль организаций – на 31 процент.

Представители Курганской области озвучили ряд предложений региона по обеспечению бюджетной обеспеченности.

Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил ряд предложений для включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Курганской области». В частности, Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам. Изменения должны затронуть распределение субсидий на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях, по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.

Предлагается рассмотреть возможность увеличения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и совершенствование методики их распределения. Отмечена необходимость довести выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности Курганской области до уровня 0,9 в течение двух лет.

«Ко всем решениям мы должны подходить аккуратно и взвешенно, а другим регионам, бюджетная обеспеченность которых схожа с Курганской областью, стоит проанализировать и по возможности придерживаться тех же предложений, которые сегодня были озвучены и поддержаны», — отметил Анатолий Артамонов.

На заседании Комитета СФ выступил первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов. Он представил доклад «О реализации единой государственной денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для достижения национальных целей развития».

Первый заместитель Председателя Банка России проинформировал об основных направлениях деятельности ведомства. Он напомнил, что Банк России перешел на таргетирование инфляции, что оказало существенное влияние на финансовый рынок и всю российскую экономику. «Анализируя прошедшие пять лет, Банк России готовит общественное обсуждение в следующем году итогов первых пяти лет работы этого режима».

«У нас есть основанные на цифрах доказательства эффективности этого режима, тем не менее, отдельные параметры могут быть скорректированы, и консенсус общества относительно этой эффективности должен на постоянной основе поддерживаться», — отметил он.

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