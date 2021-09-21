Н. Журавлев обсудил в Костроме вопросы социальной поддержки граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Были затронуты такие темы, как поддержка инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в ходе поездки в регион провел ряд рабочих встреч.

Сенатор также ответил на волнующие костромичей вопросы в ходе личного приема граждан.

Костромичей интересовала социальная тематика, в частности поддержка инвалидов, творческой молодежи, детей, оставшихся без попечения родителей. По ряду вопросов заявителям потребовалось проведение юридической консультации.

«Все обращения, которые поступили во время приема, будут детально рассмотрены. По каждому из них будут приняты меры в рамках установленных полномочий», — заверил Николай Журавлев. Решение всех вопросов он взял под личный контроль.

В условиях ограничений из‑за коронавируса нужно проводить как можно больше приемов в онлайн-форме

По мнению Николая Журавлева, в условиях ограничений из‑за коронавируса нужно проводить как можно больше приемов в онлайн-форме.

«Это разумное и современное решение не только с точки зрения безопасности с учетом эпидемиологической обстановки, но и с учетом широкой географии региона. В дистанционном формате любой житель Костромской области даже из самой удалённой местности сможет оперативно решить насущные вопросы», — считает сенатор.

Николай Журавлев вручил благодарность Председателя Совета Федерации врачам

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Николай Журавлев вручил благодарность Председателя Совета Федерации врачам

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Николай Журавлев в ходе поездки в регион провел ряд рабочих встреч

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Николай Журавлев в ходе поездки в регион провел ряд рабочих встреч

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Николай Журавлев вручил благодарственные письма ребятам-победителям Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Николай Журавлев вручил благодарственные письма ребятам-победителям Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Николай Журавлев провел рабочую встречу с президентом национального балета «Кострома» Еленой Царенко. Сенатор отметил значимость проектов, которые реализует коллектив балета, в том числе на международном уровне.

«Мы заинтересованы в совместном продвижении русской культуры в нашей стране и за рубежом, укреплении дружбы и доверия между народами», — сказал он.

Парламентарий вручил благодарность Председателя Совета Федерации врачам. «Спасибо большое за вашу работу в эти непростые месяцы пандемии. То, что вы делаете – истинный подвиг во благо своей Родины и своего народа», — подчеркнул Николай Журавлев.

Сенатор также вручил благодарственные письма ребятам-победителям Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края». Совет Федерации уже не первый год поддерживает его проведение.

«Среди более 200 тысяч детей из 40 регионов нашей страны, принявших участие в конкурсе, есть и костромские ребята. Это очень приятно, что в регионе родители и педагоги уделяют такое большое внимание развитию патриотизма и творческой стези у подрастающего поколения», — подчеркнул Николай Журавлев.

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