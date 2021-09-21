Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РАН#Совет по космосу#РКК Энергия#Российская орбитальная станция#МКС#Пилотируемая космонавтика#Луна-2521.09.2021 20:31

НТС Роскосмоса и Бюро Совета РАН рекомендовали представить в Кабмин предложения о создании РОСС

Сегодня, 21 сентября 2021 года, в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание Президиума Научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос» и Бюро Совета Российской академии наук по космосу. На заседании был рассмотрен ряд важнейших направлений, связанных с реализацией космической программы Российской Федерации.

Первое направление связано с получением научных данных о космосе, Земле и других небесных телах для развития фундаментальной науки, достижения и поддерживания лидирующих позиций на наиболее значимых ее направлениях. Второе направление в свою очередь связано с продолжением отечественной пилотируемой программы в околоземной космическом пространстве, обеспечением эффективного и безопасного проведения космонавтами работ и исследований на орбитальных станциях.

Участники заседания одобрили предложения по программе научных исследований на борту российской автоматической межпланетной станции «Луна-25», подтвердив актуальность и высокую научную значимость задач проекта. Кроме того, было отмечено, что российский сегмент Международной космической станции, являющийся основой отечественной пилотируемой космонавтики, функционирует на орбите более 20 лет.

На заседании было поддержано предложение Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») по развертыванию работ в рамках создания национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции, что обеспечит непрерывное использование околоземной космической инфраструктуры. Она должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечение программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе. Кроме того, члены совета отметили необходимость использования потенциала космодрома Восточный и проведения на нем работ по созданию необходимой инфраструктуры.

По итогам заседания Президиум и Бюро рекомендовали Госкорпорации «Роскосмос» представить в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции, продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания новостей станции и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС.

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