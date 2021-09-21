Мониторинговая группа Конвенции Совета Европы против применения допинга начала работу в Москве

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 сентября, в Москве начала работу Мониторинговая группа по оценке выполнения Российской Федерацией положений Конвенции Совета Европы против применения допинга во главе с председателем Мониторинговой группы, главой Национального антидопингового агентства Кипра Михаилом Петру.

В рамках визита в течение трёх дней Мониторинговая группа проведёт заседания, встречи с руководством Минспорта России, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, РУСАДА и всероссийскими спортивными федерациями.

В России проводится системная работа по предотвращению применения допинга в спорте и формированию культуры нулевой терпимости к допингу. В целях усиления данной работы Минспорт России разработал Концепцию совершенствования механизмов ведения антидопинговой политики. В её основе – комплекс мер, направленный на повышение качества организации антидопинговой деятельности в субъектах Российской Федерации.

«Россия неизменно исходит из важности международного сотрудничества в интересах чистого спорта, – отмечает Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Уверен, объективные результаты работы мониторинговой миссии Совета Европы в Москве будут способствовать дальнейшему совершенствованию национальной антидопинговой политики».

По итогам визита 23 сентября состоится пресс-подход Министра спорта Олега Матыцина и председателя Мониторинговой группы, главы Национального антидопингового агентства Кипра Михаила Петру.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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