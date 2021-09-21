Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика21.09.2021 12:05

Корабль «Союз МС-19» на заправочной станции

На космодроме Байконур продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» к полету по программе 66-й основной экспедиции к Международной космической станции. Сегодня, 21 сентября 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса приступили к заправочным операциям.

В соответствии с решением технического руководства корабль был доставлен на заправочную станцию площадки № 31 для проведения заправки комбинированной двигательной установки сжатыми газами и компонентами топлива. После завершения заправочных операций корабль вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 для проведения заключительного этапа подготовки к пуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» к Международной космической станции намечен на 5 октября 2021 года. На космодроме проходит предполетную подготовку основной экипаж корабля в составе: командир Антон Шкаплеров (Роскосмос) и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

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