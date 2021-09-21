Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 202121.09.2021 18:27

Кандидат в космонавты Сергей Тетерятников приступил к испытаниям в сурдокамере

Сегодня, 21 сентября 2021 года, кандидат в космонавты отряда Роскосмоса Сергей Тетерятников переступил порог сурдокамеры, где останется на трое суток. 64 часа он проведет без сна, соблюдая режим непрерывной деятельности.

В помещении нет кровати, ее внесут только на последнем этапе испытания и перед выходом из сурдокамеры участник исследования сможет поспать. До этого момента он будет выполнять многочисленные задания в рамках психологического тестирования, регулярно заниматься медицинским самообследованием (к примеру, измерять себе температуру и давление), демонстрировать способности к творчеству, ведению дневника и устного репортажа, поддерживать физическую форму с использованием спортинвентаря.

«Ваша основная задача − соблюдать циклограмму исследования. Дежурная бригада будет постоянно наблюдать за вами, и в случае необходимости окажет любую помощь. Но очень надеюсь, что она не понадобится. В ближайшие дни вы не будете слышать человеческие голоса, но знайте, рядом всегда есть люди. Хочу пожелать успеха в прохождении этого испытания и, самое главное, хорошего самочувствия», − обратился к Сергею Тетерятникову заместитель начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов Владимир Матвеев.

Участник испытания находится под круглосуточным видеонаблюдением со стороны психолога, медика и следящего за оборудованием инженера, которые входят в состав дежурной бригады. Они видят и слышат его, а он на протяжении всего исследования будет лишен общения, но может, к примеру, петь или размышлять вслух. Поддерживать себя в состоянии бодрствования помогают предметы, разрешенные для проноса в сурдокамеру.

«Беру с собой карту мира, буду ее изучать, а также конструкторы и небольшой мячик. Настроение рабочее, я спокоен и сосредоточен. Знаю, что это очень ответственное испытание, но не волнуюсь», − сказал Сергей Тетерятников.

Исследование нервно-психической устойчивости кандидатов в космонавты на стенде «КВАНТ» (сурдокамера) — таково официальное название испытания — проводится однократно и только на этапе общекосмической подготовки. В минувшую пятницу оно успешно завершилось для кандидата в космонавты Александра Колябина.

«Надо отдать ему должное, Александр великолепно справился с задачами, правильно оценив свои возможности и распределив силы. Можно сказать, что проявил устойчивость к заданным условиям исследования. Официальные итоги будут подведены позже, когда специалисты ЦПК проанализируют все данные, полученные в ходе испытания», − пояснил Владимир Матвеев.

Напомним, что в основные задачи исследования, помимо прочих, входят: определение уровня и динамики эмоциональной напряженности и утомляемости кандидата в космонавты, изучение его стиля деятельности и своеобразие приспособления к условиям исследования.

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