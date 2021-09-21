Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Космодромы#Дмитрий Рогозин21.09.2021 21:26
Дмитрий Рогозин заявил, что около 15 космических пусков ожидается до конца этого года
Около 15 пусков ракет космического назначения с разных космодромов планируется до конца 2021 года. Об этом во вторник сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Глава госкорпорации напомнил, что на прошлой неделе состоялся 15-й пуск в году. «До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», — отметил Рогозин во время научно-практической конференции «Орбита молодежи».
В этом году ожидается запуск двух пилотируемых миссий («Союз МС-19» с киноэкипажем, «Союз МС-20» с двумя японскими туристами), узлового модуля «Причал», грузового корабля «Прогресс МС-18» и три пуска ракет со спутниками OneWeb, а также другие запуски.
Источник: ТАСС21 сентября 2021 года, 12:45
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