Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс21.09.2021 08:40

Два «Союза» отправлены на космодром Восточный

В ночь на 21 сентября 2021 года из Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на космодром Восточный в Амурскую область отправлен железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей «Союз-2» этапа 1б и головными обтекателями. Они предназначены для запусков полезной нагрузки в интересах генеральных заказчиков.

«Союз-2.1б» — модификация (этап модернизации — 1б) ракеты космического назначения «Союз-2». Разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром «Прогресс». В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.

На первой и второй ступенях применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (г. Химки, входит в Роскосмос), на третьей — четырехкамерный двигатель РД-0124 Конструкторского бюро химавтоматики (г. Воронеж, входит в Роскосмос). На «Союзе-2.1б» могут применяться головные обтекатели диаметром 2,7; 3,0; 3,3; 3,715 и 4,11 м.

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РКЦ «Прогресс (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — ведущее предприятие ракетно-космической промышленности по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей «Союз-2» и информационных систем дистанционного зондирования Земли.

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