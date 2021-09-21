Государственный музей спорта установил дату зарождения регби в России

Source: Russia Ministry of Sport

На отчётно-выборной конференции Федерации регби России Государственный музей спорта Минспорта России представил результаты исследования по установлению даты проведения первых регбийных матчей в Российской империи с участием российских игроков. Вопрос появления регби в нашей стране являлся дискуссионным на протяжении нескольких десятилетий. Было принято вести отчёт истории игры с 1923 года, первого зафиксированного матча команд Общества физвоспитания трудящихся и Московского речного яхт-клуба. Но были известны другие источники, по которым в регби играли задолго до революции 1917 года. В результате Федерация регби России обратилась в Государственный музей спорта для проведения исследований по установлению и обоснованию даты проведения первых регбийных матчей.

Комментируя результаты проведенного исследования, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева отметила ответственный подход к своей истории Федерации регби России: «Искать правду – когда всё же состоялся первый матч, игра или бой – будут лишь те, для кого спорт не просто голы и очки. Те, для которых это целая жизнь и возможность сделать в ней что-то значимое. Помимо многих аспектов, определяющих игру как социально значимую, была уточнена официальная дата первых регбийных матчей. В октябре 1892 года в Московском манеже состоялись первые документально подтверждённые матчи с участием подданных Российской империи. Мои слова уважения и благодарности руководству Федерации регби России, которое сделало этот научный поиск возможным. История спорта обогатилась новыми ценными фактами».

Именно с октября 1892 года комиссией по физическому образованию учебного отдела Общества распространения технических знаний в Московском манеже организовывались регбийные матчи. В них принимали участие российские игроки – преподаватели гимнастики московских учебных заведений. К этому времени были изданы на русском языке правила игры в регби, появились первые инструкторы, в Москве изготавливались регбийные мячи.

Президент Федерации регби России Игорь Артемьев предложил делегатам конференции принять предоставленную информацию к сведению и подробно рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Высшего совета ФРР для подготовки специальной исторической справки World Rugby. По его мнению, Государственным музеем спорта проделана большая и важная работа, которая требует дополнительного изучения и осмысления.

«Знать и помнить свои корни – это чрезвычайно важно. Говорить об истории российского регби, оставив вне контекста достижения первопроходцев было бы неверно. Безусловно мы помним, что фундамент современных успехов заложен в советское время, но с чрезвычайным уважением относимся к достижениям пионеров игры – Деменьтева, Фитилиса, Аграновского и многих других. Я сердечно благодарю всех, кто принимал участие в исследовании истории первых регбийных матчей в России и пролил свет на прошлое отечественного регби. Мы ни в коем случае не считаем свою работу завершённой и будем совместно с Музеем спорта открывать новые страницы истории нашей игры», – отметил Игорь Артемьев.

Пресс-служба Минспорта России

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