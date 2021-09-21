Source: Russia – Council of the Federation

В рамках заседания перед сенаторами выступят губернатор Курганской области и Председатель Курганской областной Думы.

В Совете Федерации состоится 508-е заседание, открывающее осеннюю сессию.

В начале заседания предусмотрены выступления сенаторов Российской Федерации по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

В ходе «правительственного часа» Министр экономического развития РФ Максим Решетников расскажет о прогнозе социально-экономического развития страны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Запланировано выступление Председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Она сделает доклад на тему «О реализации единой государственной денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для достижения национальных целей развития».

В рамках «Часа субъекта РФ» перед сенаторами выступят губернатор Курганской области Вадим Шумков ШумковВадим МихайловичГубернатор Курганской области и Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. ФроловДмитрий ВладимировичПредседатель Курганской областной Думы

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