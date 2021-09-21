Source: Russia – Council of the Federation
Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на заседаниях пяти комитетов верхней палаты парламента.
В Совете Федерации проходят Дни Курганской области. В этом формате регион впервые представлен в верхней палате парламента.
В запланированных по этому случаю мероприятиях, в частности, в открытии выставки-презентации региона, примут участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга первые заместители Председателя СФ, заместители Председателя СФ, губернатор Курганской области Вадим Шумков, ШумковВадим МихайловичГубернатор Курганской области Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, ФроловДмитрий ВладимировичПредседатель Курганской областной Думы министры и руководители крупнейших предприятий Курганской области.
Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на заседаниях пяти комитетов Совета Федерации.
С участием представителей органов государственной власти Курганской области состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Былт поднят вопрос «О практике применения системного подхода к комплексному развитию территорий».
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Владимир Городецкий
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Аркадий Чернецкий
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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В Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам на примере региона обсудили вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Анатолий Артамонов
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Николай Журавлев
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Сергей Иванов
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Андрей Епишин
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
13 из 23
Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
14 из 23
Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Сергей Рябухин
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Эдуард Россель
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
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В Комитете СФ по социальной политике поднята тема реализации социальной политики в Курганской области.
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Галина Карелова
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Александр Варфоломеев
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Юрий Архаров
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Мохмад Ахмадов
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
16 из 25
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Андрей Чернышев
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области
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Перспективы развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды в регионе рассмотрят на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
О социально-экономическом развитии области речь пойдет на заседании Комитета СФ по экономической политике.
На заседании Совета Федерации в рамках проведения «Часа субъекта РФ» губернатор Курганской области подведет основные итоги, расскажет о перспективах и проблемах социально-экономического развития региона. Председатель областной Думы сделает доклад на тему «Законодательное обеспечение вопросов социально-экономического развития Курганской области».