Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на заседаниях пяти комитетов верхней палаты парламента.

В Совете Федерации проходят Дни Курганской области. В этом формате регион впервые представлен в верхней палате парламента.

В запланированных по этому случаю мероприятиях, в частности, в открытии выставки-презентации региона, примут участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга первые заместители Председателя СФ, заместители Председателя СФ, губернатор Курганской области Вадим Шумков, ШумковВадим МихайловичГубернатор Курганской области Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, ФроловДмитрий ВладимировичПредседатель Курганской областной Думы министры и руководители крупнейших предприятий Курганской области.

Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на заседаниях пяти комитетов Совета Федерации.

С участием представителей органов государственной власти Курганской области состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Былт поднят вопрос «О практике применения системного подхода к комплексному развитию территорий».

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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В Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам на примере региона обсудили вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Анатолий Артамонов

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Николай Журавлев

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сергей Иванов

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сергей Рябухин

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Эдуард Россель

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Комитете СФ по социальной политике поднята тема реализации социальной политики в Курганской области.

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Галина Карелова

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Александр Варфоломеев

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Юрий Архаров

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Мохмад Ахмадов

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

16 из 25

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Андрей Чернышев

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области

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Перспективы развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды в регионе рассмотрят на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

О социально-экономическом развитии области речь пойдет на заседании Комитета СФ по экономической политике.

На заседании Совета Федерации в рамках проведения «Часа субъекта РФ» губернатор Курганской области подведет основные итоги, расскажет о перспективах и проблемах социально-экономического развития региона. Председатель областной Думы сделает доклад на тему «Законодательное обеспечение вопросов социально-экономического развития Курганской области».

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