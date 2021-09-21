В Совете Федерации обсудили тему законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в стране

Source: Russia – Council of the Federation
Реализация предложений к законопроекту «О семеноводстве» обеспечит необходимые условия для ускоренного развития отрасли, отметил А. Майоров.
В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в Российской Федерации».
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Провел мероприятие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия
Как напомнил сенатор, новая редакция Федерального закона «О семеноводстве» внесена Правительством РФ в Государственную Думу в феврале текущего года и 13 апреля 2021 г. законопроект был принят в первом чтении.
Глава Комитета СФ подчеркнул, что этот документ находится на особом контроле Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга
«В рамках «правительственного часа» в Совете Федерации с участием Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева было указано на важность законопроекта для развития семеноводства и необходимость его скорейшего принятия», — отметил сенатор. «Закон очень нужен, его давно ждут, но, к сожалению, его разработка крайне затянулась».
По словам Алексея Майорова, перед первым чтением Комитет единогласно поддержал концепцию законопроекта, также сенаторами были подготовлены и направлены в Государственную Думу поправки к законопроекту. Однако в настоящее время сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении не определены, уточнил парламентарий.
Важным направлением, которое находится на контроле в Совете Федерации, сенатор назвал повышение эффективности государственного контроля (надзора) за ввозом и обращением ГМО. «Необходимо определить насколько полно решается эта задача в законопроекте. И здесь актуальным является вопрос унификации этого контроля в рамках единого рынка Евразийского экономического союза. Важно, чтобы к нам ГМО семена и растения не попадали без должного надзора», — подчеркнул Алексей Майоров.
«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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«По итогам нашего обсуждения надо определить наиболее актуальные и значимые предложения по доработке законопроекта, реализация которых обеспечит необходимые условия для ускоренного развития отечественного семеноводства и селекции, повышения их конкурентоспособности. Продвижение и практическая реализация этих предложений будет на особом контроле в Совете Федерации», — заявил парламентарий.
Среди других важных направлений в этой сфере Алексей Майоров считает такие, как обеспечение сельскохозяйственной техникой и оборудованием, прежде всего, отечественными, семеноводческих и селекционных организаций, развитие науки, эффективность защиты авторских прав на селекционные разработки.
Как отметил глава Комитета СФ, по итогам дискуссии требуется выработать необходимые предложения и рекомендации, направленные на практическое решение имеющихся проблем в области законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации.
Глава Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов проинформировал о работе над указанным законопроектом и сообщил, что для правоприменения документа потребуется разработать более 45 подзаконных актов. Он рассказал, какие поправки к документу готовятся в Правительстве РФ и будут направлены в Государственную Думу.
В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев, Алексей Кондратенко, Виктор Новожилов, заместитель Министра сельского хозяйства Иван Лебедев, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Вугар Багиров, вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник, представители профильных министерств и ведомств, эксперты.