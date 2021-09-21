В мероприятиях Международного дня студенческого спорта в России приняли участие около 50 тысяч студентов

Source: Russia Ministry of Sport

В России отметили Международный день студенческого спорта – праздник, утверждённый ЮНЕСКО и Международной федерацией студенческого спорта в 2015 году.

Центральной площадкой Международного дня студенческого спорта в нашей стране в этом году стал Екатеринбург. В Уральском федеральном университете с 17 по 20 сентября прошёл Всероссийский студенческий фестиваль, собравший более 2,5 тысячи участников. Студенты из 20 регионов России соревновались в 14 видах спорта.

В 2023 году в Екатеринбурге пройдут XXXII Всемирные летние студенческие игры – крупнейшие международные соревнования среди студентов.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню студенческого спорта, были организованы и в других городах России.

17-18 сентября в Санкт-Петербурге состоялись образовательный форум «Буревестник» и фестиваль студенческих спортивных лиг. Форум проводился в целях стать центром координации образовательной деятельности по студенческому спорту для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Северо-Западного федерального округа.

20 сентября на базе Московского государственного строительного университета стартовали XXXIV Московские студенческие спортивные игры 2021-2022 учебного года. Кроме того, были награждены победители и призёры VI Всероссийской зимней универсиады.

Всего в спортивных, культурно-развлекательных и образовательных мероприятиях, приуроченных к Международному дню студенческого спорта, приняли участие около 50 тысяч студентов из более 50 регионов страны.

23 сентября на базе Северо-Кавказского федерального университета пройдёт Фестиваль студенческих спортивных лиг СКФО.

Пресс-служба Минспорта России

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