Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb21.09.2021 16:19

Восточный продолжает готовиться к предстоящему пуску

На космодроме Восточный продолжается интенсивная подготовка к предстоящему пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 49. В аэропорт Игнатьево г. Благовещенска 18 сентября 2021 года прибыл специальный борт с наземным вспомогательным оборудованием и два диспенсера иностранного заказчика под аппараты.

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняли груз, обеспечили сопровождение работ по выгрузке, установке на транспортные средства и транспортированию оборудования до технического комплекса космодрома Восточный. 20 сентября сотрудники филиала ЦЭНКИ осуществили выгрузку на складе блоков и обеспечили работы по подготовке оборудования. Диспенсер является составной частью космической головной части — это переходное звено между разгонным блоком и космическими аппаратами.

Этот пуск станет шестым полностью коммерческим с космодрома Восточный. Его реализует европейский поставщик пусковых услуг Arianespace для компании OneWeb. Главкосмос (дочернее предприятие Роскосмоса) обеспечивает выполнение работ по запускам аппаратов группировки OneWeb с использованием ракет-носителей «Союз-2» в рамках контрактов с Arianespace и российско-французской компанией «Старсем».

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