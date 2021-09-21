А. Майоров: Курганской области нужны эффективные региональные механизмы господдержки АПК

Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды в регионе.

С участием представителей федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Курганской области Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел вопрос: «Перспективы развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды в Курганской области». Мероприятие прошло в рамках дней Курганской области в Совете Федерации.

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Провел заседание председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

По его словам, агропромышленный комплекс — один из ведущих секторов экономики в Курганской области, в котором производится 13 процентов валового регионального продукта. Главный аграрный ресурс Курганской области – плодородные земли сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 4,5 млн. га, в том числе пашни 2,3 млн. га.

В обсуждении вопроса приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, ШумковВадим МихайловичГубернатор Курганской области председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

В ходе заседания был отмечено, что в АПК области по ряду направлений происходят положительные изменения. В 2019–2021 гг. введено в оборот 92 тыс. га ранее неиспользуемой пашни, 606 га орошаемых земель, инвестиции в основной капитал в АПК составили более 10,5 млрд. рублей, создано свыше тысячи новых рабочих мест, среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, производстве пищевых продуктов возросла на 25 проц. Реализация мероприятий программы по развитию сельских территорий позволила улучшить условия проживания 30 тыс. человек.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, в регионе большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей находится в сложном финансово-экономическом состоянии. На 1 января 2021 г. общая задолженность сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составляла более 12,4 млрд. рублей и превышала в 3,2 раза их прибыль в 2020 г.

Уровень социального обустройства сельских территорий Курганской области, особенно в приграничных муниципальных образованиях, существенно ниже среднероссийского.

На сегодняшний день в Курганской области образуется порядка 210 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). В целях обработки ТКО создан мусоросортировочный комплекс в городе Шадринске мощностью 40 тыс. тонн в год. Кроме того, действует ранее введенный в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в городе Кургане.

По итогам обсуждения Комитет СФ принял решение рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о включении Курганской области в число планируемых пилотных субъектов Федерации, где предполагается создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» с привлечением средств федерального бюджета.

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» необходимо к 2030 г. обеспечить сортировку ТКО в объеме 100 проц. и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Для достижения указанных показателей необходимо построить в Курганской области новый комплекс по обращению с ТКО, включающий мусоросортировочную станцию, участок компостирования и полигон захоронения неутилизируемых остатков. По предварительной оценке стоимость создания такого комплекса составит порядка 2,0 млрд руб. В связи с дотационностью бюджета Курганской области создать такой комплекс за счет собственных средств не представляется возможным.

Кроме этого, Министерству сельского хозяйства РФ рекомендовано обсудить предложение Правительства Курганской области о выделении в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дополнительных средств на стимулирующую субсидию на техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства в субъектах Федерации, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития.

Сенаторы рекомендовали рассмотреть предложение Правительства Курганской области о дополнении Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» подпрограммой «Развитие приграничных территорий», а также установлении повышающего коэффициента при отборе проектов для регионов, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития.

Комитет СФ рекомендовал правительству области продолжить работу по совершенствованию региональных механизмов государственной поддержки агропромышленного производства. Важно обеспечить своевременное доведение до товаропроизводителей средств федерального и областного бюджетов, направленных на развитие АПК, повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. Рекомендовано принять дополнительные меры по привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики региона, оказывать содействие товаропроизводителям в продвижении продукции АПК на межрегиональные и международные рынки.

В ходе заседания Комитет СФ рассмотрел отчет Счетной Палаты РФ, согласно которому компенсационная функция неналоговых экологических платежей слабо реализована на практике. По этому вопросу выступила заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко.

Было подчеркнуто, что требуется системный пересмотр подходов к установлению неналоговых экологических платежей. Как правило, платежи не выполняют в полной мере свое предназначение. Необходимы механизмы целевого расходования платы за негативное воздействие на окружающую среду, считают сентаоры.

С учетом изложенного, они рекомендовали Правительству РФ в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию обеспечить внесение в Государственную Думу в осеннюю сессию 2021 г. проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на аккумулирование неналоговых экологических платежей для их целевого «окрашивания».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курганской области Елена Перминова, член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергей Муратов, сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, члены делегации Курганской области.

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