А. Клишас провел заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы утвердили рекомендации по итогам выездного совещания и парламентских слушаний, посвященных вопросам цифровизации и обеспечения прав граждан.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Его провел председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Смотрите также

Сенаторы утвердили рекомендации по итогам выездного совещания комитетов СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и по экономической политике на тему: «Правовые и экономические аспекты внедрения и применения информационных технологий в государственном управлении».

Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

Согласно документу уполномоченным федеральным органам исполнительной власти рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство с целью исключения из него положений, устанавливающих необходимость требования от заявителей излишнего объема документов, а также документов в бумажном виде в рамках предоставления государственных слуг.

Руководителям законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ рекомендовано рассмотреть возможность формирования необходимого кадрового потенциала и условий для развития цифровых компетенций у государственных и муниципальных служащих, участвующих в процессах цифровой трансформации. Кроме того, подчеркнута необходимость развития механизмов «обратной связи» с гражданами и организациями в электронном формате на базе региональных цифровых сервисов и платформ.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

1 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

2 из 24

Андрей Клишас

3 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

4 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

5 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

6 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

7 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

8 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

9 из 24

Ольга Ковитиди

10 из 24

Александр Башкин

11 из 24

Олег Цепкин

12 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

13 из 24

Николай Федоров

14 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

15 из 24

Любовь Глебова

16 из 24

Елена Мизулина

17 из 24

Андрей Клишас

18 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

19 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

20 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

21 из 24

Андрей Клишас

22 из 24

Михаил Афанасов

23 из 24

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

24 из 24

Члены Комитета СФ также утвердили рекомендации по итогам парламентских слушаний на тему: «Неприкосновенность частной жизни в условиях цифровизации и ответственность за её нарушение».

Сенаторы, в частности, настаивают на нормативном закреплении требования к техническому и программному обеспечению информационных систем, осуществляющих сбор, хранение, обработку и предоставление специальных категорий персональных данных, в том числе биометрических, с целью повышения уровня их защищенности.

На заседании Комитета СФ сенаторы также рассмотрели ряд законопроектов, внесенных в Государственную Думу.

MIL OSI