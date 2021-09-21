Антон Рубцов оценил топливную инфраструктуру Омской области 

Source: Russia Ministry of Energy

Омск, 21 сентября. —Директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов в ходе рабочей поездки в Омскую область провёл совещание по стабильному топливоснабжению региона и осмотрел его топливную инфраструктуру. В рамках отраслевого заседания Экспертно-консультативного совета по товарным рынкам нефтепродуктов в регионах Западной Сибири Антон Рубцов совместно с представителями Омского УФАС России, Российского Топливного Союза, ПАО «Газпром нефть» и сетей независимых АЗС рассмотрел текущую ситуацию на оптовом и мелкооптовом рынках, на бирже, а также в рознице. Участники обсудили ряд вопросов рыночного ценообразования на автомобильный бензин и дизельное топливо, мазут и битум, прогноз ситуации на осенне-зимний период. «Практика подобного многостороннего взаимодействия, в том числе с участием независимых сетей, компаний-производителей — полезная для всего федерального округа и других регионов возможность оценить актуальные вопросы ценообразования и топливообеспечения», – отметил Антон Рубцов. Кроме того, глава Департамента ознакомился с ходом реализации масштабной программы модернизации на Омском НПЗ – осмотрел готовящийся ко вводу комплекс глубокой переработки нефти. В настоящий момент действует заключеное с Омским НПЗ инвестиционное соглашение о модернизации мощностей: в 2021 году на заводе будет построен комплекс глубокой переработки нефти объемом 2 млн т в год по сырью, а уже в 2022 году будет введена аналогичная по мощности установка замедленного коксования. «Ввод данных установок позволит существенно увеличить глубину переработки на заводе и повысить выход светлых нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и керосина для укрепления топливной безопасности Сибирского федерального округа», – подчеркнул Антон Рубцов. Также в рамках поездки директор Департамента ознакомился с подготовкой к запуску новой АЗС, не входящей в сети нефтяных компаний. Местные АЗС расширяют номенклатуру товаров, добавляя к традиционным заправкам газовые — на компримированном природном газе (КПГ). Как отметил Антон Рубцов, в настоящий момент обсуждается целесообразность расширения перечня регионов, попадающих в федеральную программу субсидирования рынка газомоторного топлива. В частности, это может быть осуществлено за счет перераспределения средств между участвующими регионами в пользу новых субъектов, либо через выделение дополнительных средств на будущие периоды, обсуждаются различные варианты, уточнил глава Департамента.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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