Э. Исаков в ходе региональной недели провёл рабочие встречи в поселениях Советского района

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с деятельностью образовательных, спортивных и социальных учреждений в поселениях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках работы в регионе посетил несколько поселений Советского района, где провёл встречи в образовательных, спортивных и социальных учреждениях.

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Сенатор совместно с главой городского поселения Малиновский Натальей Киселевой принял участие в открытии новой спортивной площадки и вручил воспитанникам секции пауэрлифтинга значки «Кандидат в мастера спорта России». «Данный спортивный объект появился благодаря реализации федерального и регионального проекта «Спорт — норма жизни и позволит жителям заниматься физкультурой в шаговой доступности»,- отметил Эдуард Исаков.

Парламентарий встретился с ветеранами, любителями спорта секции пауэрлифтинга спорткомплекса «Сибиряк». «Они горят своим делом, создали качественный спортивный зал, воспитывают ребят и вовлекают в спорт односельчан. Обсудили с ними волнующие вопросы, которые обязательно буду поднимать в Департаменте физической культуры и спорта и Департаменте здравоохранения Югры», — сказал законодатель.

В сельском поселении Алябьевский Эдуард Исаков осмотрел новый Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе сельской школы Советского района, где учатся 276 детей из ближайших поселений. Их них 24 ребёнка с инвалидностью. В школе появились обновлённые учебные кабинеты для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», химическая лаборатория.

Сенатор отметил, что деятельность центра позволит детям получить качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. «Здесь есть видеокамеры для онлайн занятий, высокоскоростной интернет, интерактивные доски, ноутбуки, и даже цифровые лаборатории, что поможет обучающимся заниматься исследовательской и проектной деятельностью, обрабатывать большие объемы информации, воплощать самые смелые мечты, и даже определиться с будущей профессией. Чтобы организовать на высоком уровне образовательный процесс учителя регулярно проходят повышение квалификации», — отметил Эдуард Исаков.

Парламентарий также провёл встречу с воспитанниками лыжной секции, победителями и призерами соревнований разного уровня, в Спортивной школе олимпийского резерва Советского района. Он рассказал, что здесь работает талантливый тренер по лыжным гонкам – Сергей Корытников, воспитанники которого успешно выступают на соревнованиях разного уровня, имеют множество наград высокого достоинства.

Сенатор посетил Советский районный центр для несовершеннолетних в поселке Пионерский. Он ознакомился с деятельностью центра, обсудил подходы к работе с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, осмотрел мастерские. «В центре находятся дети со всего округа, имеющие инвалидность, ментальные нарушения, также ребята, испытывающие трудности социальной адаптации, с проблемами детско-родительских отношений, дети из замещающих семей и другие. Здесь созданы все необходимые условия для реабилитации, трудотерапии, общего развития и оказания психолого-педагогической помощи», — сообщил парламентарий.

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