Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш20.09.2021 14:22

Энергомаш подтвердил сертификат качества

В начале сентября 2021 года Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в очередной раз подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям государственных и отраслевых стандартов.

С 16 августа по 3 сентября на предприятии прошел инспекционный контроль системы менеджмента качества. По результатам проверки экспертная комиссия пришла к выводу, что СМК НПО Энергомаш с Приволжским и Камским филиалами находится в актуальном состоянии, и продлила действие сертификата соответствия, выданного 19 августа 2019 года.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества НПО Энергомаш требованиям государственных стандартов в сфере разработки и производства ракетно-космической техники был выдан сертифицирующим органом ЦСКТ (Центр сертификации ракетно-космической техники). Документ подтверждает, что создание производство, испытание, техническое обслуживание и гарантийный надзор жидкостных ракетных двигателей, их составных частей, а также оборудования составных частей стартовых комплексов соответствует требованиям ряда важнейших государственных отраслевых стандартов.

Полученный ранее сертификат действителен в течение трех лет. Его актуальность проверяется ежегодно. В следующем, 2022 году, НПО Энергомаш еще раз предстоит доказать высокое качество выпускаемой продукции и получить сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям установленных стандартов.

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