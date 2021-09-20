Ф. Мухаметшин: Межпарламентское сотрудничество России и Египта успешно развивается

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий встретился с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области провел встречу с делегацией Сената Арабской Республики Египет во главе с заместителем председателя Комитета Сената АРЕ по делам молодежи Шерифом Ходари. В составе египетской делегации также сенаторы Невин Михаил и Махмуд Файез. В беседе принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол АРЕ в РФ Ихаб Наср.

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В мероприятии участвовали члены Комитета СФ по международным делам Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и Сергей Цеков. ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым

В ходе встречи были затронуты вопросы развития межпарламентских связей, перспективы расширения взаимодействия, в том числе в рамках групп дружбы, двусторонних контактов в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Фарит Мухаметшин отметил высокий уровень взаимоотношений двух стран и большой потенциал межпарламентского сотрудничества. «Вы, сенаторы, представляете новый орган двухпалатного парламента Египта. Полагаю, что мы в ближайшее время наладим активное сотрудничество».

«Сенат Египта создан всего год назад, для нас важна возможность пообщаться с коллегами-парламентариями из России», — сказал Шериф Ходари.

Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Сергей Цеков

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Фарит Мухаметшин

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Ольга Епифанова

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Встреча Фарита Мухаметшина с заместителем председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи Шерифом Ходари

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Участники беседы также обсудили тему состоявшихся 17–19 сентября 2021 г. в РФ выборов. Египетские парламентарии приняли в них участие в качестве международных наблюдателей. Фарит Мухаметшин подчеркнул, что РФ придает большое значение работе международных наблюдателей.

Шериф Ходари отметил высокий уровень проведения избирательной кампании. «Мы видели, как организовано голосование в разных местах, избирателям были предоставлены все возможности для комфортного голосования. Для нас также важна возможность получить новый опыт использования современных технологий».

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