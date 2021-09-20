Т. Кусайко: Выездные приёмы ведущих российских онкологов спасают жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор организовала проведение «Онкодесанта» в Кандалакшском районе Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области инициировала в регионе проведение профилактической акции, направленной на раннее выявление онкозаболеваний.

В целях проведения выездных приемов специалистов-онкологов, сенатор достигла договорённости с директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексеем Беляевым и руководителем Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Вероникой Скворцовой об организации и проведении совместных выездных приемов врачей в Мурманскую область.

«Благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области и предприятий региона, эта акция состоялась, охватила уже 8 городов и районов. Сейчас в сентябре обследоваться смогли жители Кандалакшского и Терского районов», — сообщила сенатор.

Основная цель «Онкодесанта» — снижение смертности, благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний и формированию онконастороженности у граждан

Она подчеркнула, что основная цель «Онкодесанта» — снижение смертности, благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний и формированию онконастороженности у граждан.

«Только за два дня работы в Кандалакше специалистами «Онкодесанта» было осмотрено 511 человек и выявлено 12 случаев злокачественных новообразований. Надеюсь, многие из них обнаружены своевременно, на ранних стадиях, что будет способствовать успешному лечению и благополучному исходу», — заявила парламентарий.

Татьяна Кусайко особое внимание уделила совместной работе Минздрава и ФМБА. «Уже второй раз к акции присоединяются ведущие специалисты Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России. В этот раз консультативные приёмы вели заместитель директора по хирургии, врач-хирург высшей категории Александр Зайцев и заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Татьяна Островская», — рассказала законодатель.

По словам представителей ФМБА, такие специальности, как хирургия, проктология, гинекология и репродуктология, которые они представляют, очень востребованы в удалённых районах и помогают улучшить доступность и качество медицинской помощи.

Сенатор также добавила, что в работе делегации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова уже традиционно принимают участие специалисты Мурманского областного онкодиспансера и Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

«Запрос на проведение «Онкодесанта» есть, к тому же, мы видим результаты. Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться, лучшие российские специалисты-онкологи обязательно приедут в Мурманскую область снова», — заключила Татьяна Кусайко.

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