С. Березкин: В Ярославской области активно развивается сектор некоммерческих организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1011-летию города Ярославля.

Торжества были организованы более чем на 60 площадках в центральной части и во всех районах города. По традиции сенатор вместе с мэром города Владимиром Волковым возложил цветы к памятнику Ярославу Мудрому на Богоявленской площади. На Советской площади была организована Широкая ярмарка, на которой мастера народных промыслов и ремесел представили свои изделия. На стадионе «Спартаковец» открылся кинотеатр под открытым небом.

Впервые ярославцам и гостям города была представлена уникальная фотовыставка «Волга: от истока до устья с высоты птичьего полета». У памятника Некрасову состоялся поэтический фестиваль «Я песни Родине слагал», посвященный 200-летию поэта. Во всех районах города были организованы всевозможные развлечения, конкурсы, танцы, музыка, фотозоны и мастер-классы для детей и взрослых, рассказал сенатор.

Также в честь Дня города в мэрии прошел торжественный прием, на который были приглашены достойные труженики, благодаря которым Ярославль успешно благоустраивался и продолжает развиваться. Лучшим мэр города Владимир Волков вручил знаки отличия «За заслуги перед Ярославлем». Завершился День города красочным представлением — праздничным салютом над Стрелкой.

В рамках празднования Дня города сенатор посетил Ярмарку некоммерческих организаций на Революционном бульваре. «Проведение ярмарки НКО в День города уже стало уже доброй традицией. Самые инициативные и активные люди на практике реализуют слова нашего знаменитого лозунга «Древний город, устремленный в будущее», — отметил Сергей Березкин.

НКО в нашем регионе очень активно развиваются

«НКО в нашем регионе очень активно развиваются. Есть жители, которые занимаются организацией, есть очень мощный инициативный ресурсный центр поддержки НКО. Поэтому мы видим, как люди находят себя и получают поддержку и от местных властей, и от областных, городских. И на федеральном уровне здесь много представителей НКО, которые победили в фонде президентских грантов. И это очень важно, потому что ресурс, который люди имеют возможность использовать, работает на пользу всему нашему обществу», — подчеркнул парламентарий.

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