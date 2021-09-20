Сенаторы обсудили с международными наблюдателями от парламентов стран СНГ предварительные итоги выборов в Государственную Думу

Source: Russia – Council of the Federation

Наблюдатели назвали выборы в РФ транспарентными и прозрачными. Они считают, что российский опыт возможно использовать в других странах.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл повел встречу с международными наблюдателями от парламентов стран СНГ на выборах депутатов Государственной Думы.

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В беседе участвовали депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, члены Сената Парламента Республики Казахстан, члены Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Константин Косачев поблагодарил зарубежных парламентариев за участие в наблюдении за выборами. По его мнению, прошедшие в России выборы отвечают ожиданиям российских избирателей. «Три дня голосования дали возможность гражданам для волеизъявления в полном объеме».

Три дня голосования дали возможность гражданам для волеизъявления в полном объеме

Заместитель Председателя СФ назвал важным мнение и оценки международных наблюдателей. В то же время он отметил, что попытки вмешательства со стороны внешних сил не увенчались успехом.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области считает ценным участие парламентариев из стран СНГ в наблюдении за выборами. «Такая работа доказывает нашим странам, Содружеству Независимых Государств, ОДКБ, что мы достойны проводимых в наших странах выборов и избирательных реформ. Мы сами будем определять, как двигаться вперед в соответствии с международными критериями, в том числе принятыми в рамках Конвенции о стандартах демократических выборов в государствах-участниках СНГ».

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Олег Цепкин и Григорий Карасин

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Олег Цепкин

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Григорий Карасин и Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с международными наблюдателями

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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Абдулла оглу Сафаров назвал проведение российских выборов успешными. «Наблюдатели посетили ряд избирательных участков в Московской области и в Москве. Всё, что мы видели полностью соответствует требованиям российского законодательства, которое отражает соответствующие международные избирательные стандарты».

Азербайджанский парламентарий отметил организацию видеонаблюдения на избирательных участках. «Широкомасштабное внедрение IT-технологий в избирательный процесс позволяет говорить о полной транспарентности и прозрачности проведения выборов в Государственную Думу».

Низами Абдулла оглу Сафаров добавил, что положительный опыт России может быть использован как странами СНГ, так и другими западными государствами. «Тот уровень информационно-коммуникационных технологий, который мы видели, является передовым. Важным компонентом была защита от кибератак и несанкционированного доступа».

Наблюдатели также высоко оценили проведение онлайн-голосования, организацию штабов общественного наблюдения, профессиональную подготовку председателей и членов УИК, широкое участие молодежи.

Члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области отметил серьезное международное и внутриполитическое наблюдение за ходом выборов. «Все участники избирательного процесса и кандидаты имели возможность назначить своих представителей и наблюдателей. Был организован круглосуточный видеообзор».

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области добавил, что опыт взаимного наблюдения за выборами в государствах СНГ мотивирует к совершенствованию в каждой стране Содружества избирательного законодательства, которое регулирует прозрачность и чистоту выборного процесса.

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