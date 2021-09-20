Россияне выиграли три золотые и пять бронзовых медалей на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Source: Russia Ministry of Sport

19 сентября в Копенгагене (Дания) завершился Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Российские спортсмены выиграли три золотые и пять бронзовых медалей.

«Золото» нашей команде принесли Кристина Ковнир и Анастасия Долгова на байдарке-двойке на дистанции 200 м, Кирилл Шамшурин и Владислав Чеботарь в каноэ-двойке на 1000 м, Ирина Андреева и Иван Штыль в каноэ-двойке микст на 200 м.

Бронзовые награды у Владислава Чеботаря и Виктора Мелантьева в каноэ-двойке на 500 м, Светланы Черниговской, Елены Анюшиной, Киры Степановой и Анастасии Панченко на байдарке-четвёрке на 500 м, Кирилла Шамшурина в каноэ на 5000 м, Натальи Подольской на байдарке на 200 м, Павла Петрова, Михаила Павлова, Виктора Мелантьева и Ивана Штыля в каноэ-четвёрке на 500 м.

В неофициальном общекомандном зачёте россияне стали четвёртыми. Первое место заняла сборная Венгрии (6-8-4), второе – команда Республики Беларусь (4-2-2), третье – сборная Украины (3-1-1).

По решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. В связи с этим на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ российская команда выступала в качестве сборной Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с завоеванием наград и желает новых побед!

Фото: Canoephotography.com / Bence Vekassy (ICF)

Пресс-служба Минспорта России

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