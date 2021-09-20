Российские школьники завоевали 38 медалей на первых в истории Всемирных школьных спортивных играх U-15

Source: Russia Ministry of Sport

В Белграде (Сербия) с 13 по 19 сентября прошли первые в истории Всемирные школьные спортивные игры U-15. В соревнованиях принимали участие школьники в возрасте от 13 до 15 лет. Были разыграны медали в 14 видах спорта. Российские школьники выступали в трёх видах: дзюдо, тхэквондо и спортивное ориентирование и завоевали 38 медалей: 20 золотых, 13 серебряных и пять бронзовых.

В соревнованиях по дзюдо победителями стали Андрей Быков (до 34 кг), Демид Елькин (до 38 кг), Рахим Хамхоев (до 42 кг), Илья Богданов (до 60 кг), Надежда Турманова (до 32 кг), Дарья Головко (до 57 кг), Валерия Козлова (до 44 кг), Игорь Шашков (до 46 кг), Ярослав Бунаков (до 50 кг), Дарья Купцова (до 52 кг), Эдуард Арбузов (до 55 кг), Фёдор Сердюк (до 66 кг).

Серебряные медали выиграли Михаил Акопян (до 34 кг), Евгений Жигадло (до 38 кг), Альберт Чакрян (до 42 кг), Радион Бабаян (до 60 кг), Райяна Альханова (до 32 кг), Милена Ачох (до 36 кг), Дарья Приймак (до 40 кг), Артём Чамурян (до 46 кг), Ибрагим Гочияев (до 50 кг), Кира Орешникова (до 63 кг); «бронзу» – Софико Джоджуа (до 36 кг), Милена Шульга (до 57 кг) и Никита Матвейчук (до 55 кг).

В соревнованиях по тхэквондо награды высшей пробы завоевали Майя Репина (до 47 кг), Курбанмагомед Магомедов (до 33 кг), Роман Ламонов (до 61 кг), Артём Рошка (до 37 кг), Магомедгаджи Магомедов (до 41 кг), Софья Корнеева (до 37 кг). Обладательницей «серебра» стала Валерия Бречко (до 51 кг), «бронзы» – Евгения Пудякова (до 53 кг) и Егор Боровиков (до 57 кг).

В соревнованиях по спортивному ориентированию Руслана Рыжикова выиграла золотые медали в дисциплинах «мидл» и «спринт», Николай Пац – «серебро» в дисциплине «спринт», а в общекомандном зачёте Школа № 66 (г. Иркутск) взяла серебряные медали.

Параллельно со Всемирными школьными спортивными играми U-15 прошёл Чемпионат мира среди школьников по спортивному ориентированию.

В дисциплине «лонг» Сергей Рыжиков выиграл «золото», Анастасия Громыко – «бронзу». В общекомандных соревнованиях юноши Лицея № 1 (г. Иркутск) заняли третье место.

Всемирные школьные спортивные игры U-15 организованы Международной федерацией школьного спорта (ISF) . Состав сборной России на все соревнования ISF формирует Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России».

Министерство спорта России поздравляет всех медалистов с отличным выступлением и желает новых побед на будущих турнирах!

Пресс-служба Минспорта России

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