Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#профориентация20.09.2021 21:02

Протон-ПМ создаёт пилотный маршрут в рамках Акселератора развития детского туризма

В сентябре-октябре 2021 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») совместно с учащимися школы ЗАТО Звёздный и центром детско-юношеского туризма «Тэди» создаст профориентационный маршрут «Пермский космос». Проект реализуется в рамках Акселератора развития детского туризма при участии министерства по туризму и молодёжной политике Пермского края и Российского союза туриндустрии, а также при поддержке Министерства просвещения РФ.

Цель акселератора — создать региональную модель «От школы до работы», помогающую ученику самостоятельно выбрать будущую профессию по итогам прохождения нескольких комплексных экскурсий на предприятиях. В соответствии с дорожной картой проекта специалисты Протон-ПМ провели виртуальную экскурсию для учеников средней образовательной школы ЗАТО Звёздный.

Мероприятие состоялось на российской платформе сервера видеоконференцсвязи IVA. Из презентации и комментариев к ней восьмиклассники узнали об истории и перспективах предприятия, ракетных двигателях и роли пермяков в освоении космического пространства. Школьникам рассказали о востребованных в механическом, литейном, сборочном и испытательном цехах, профессиях и учебных заведениях, где можно им обучиться.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «В 2018 году мы приняли первую экскурсию в рамках промышленного туризма. Хотя знакомство с производством ракетных двигателей по программам профориентации мы ведём постоянно, ещё с советских времён. „Протон“ одним из первых промышленных предприятий региона поддержал проект „Всероссийский акселератор по промышленному туризму“, инициированный Агентством стратегических инициатив. Он призван повысить престиж рабочих профессий и популяризовать достижения российской промышленности».

Весной 2021 года Пермский край и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали Соглашение о развитии промышленного туризма в регионе и внедрении методологии Акселератора. Протон-ПМ стал одним из четырёх предприятий региона, на которых побывали эксперты АСИ. По результатам оценки, Прикамье вошло в пятёрку регионов с наиболее проработанной стратегией развития промышленного туризма.

«В результате разработанные маршруты войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках. Финал Всероссийского акселератора АСИ по промышленному туризму запланирован на декабрь 2021 года», — говорится на официальном сайте АСИ.

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