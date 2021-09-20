Президенту доложено о ситуации в Перми

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Глава государства дал поручение Председателю Правительства Михаилу Мишустину Мишустин Михаил ВладимировичПредседатель Правительства Российской Федерации направить в Пермь Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова Фальков Валерий НиколаевичМинистр науки и высшего образования и Министра здравоохранения Михаила Мурашко Мурашко Михаил АльбертовичМинистр здравоохранения для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.

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