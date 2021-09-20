Павел Сниккарс: «Необходим баланс в структуре генерации с акцентом на гидроэнергетику и атомные электростанции»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 сентября. – При актуализации генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики Минэнерго руководствуется необходимостью сохранения баланса в структуре российской генерации, делает ставку на гидроэнергетику и атомные электростанции, рассказал Павел Сниккарс в ходе конференции «Новая Россия – новая энергетика. Генерация будущего».

Замминистра отметил, что, энергетику следует развивать в соответствии с тенденциями энергоперехода. «Делать это нужно достаточно сдержанно, исходя из экономических возможностей нашей страны, наших потребителей, с сохранением конкурентных преимуществ», – пояснил Павел Сниккарс.

«При формировании стратегии, актуализации генсхемы, мы руководствуемся необходимостью обеспечения баланса структуры генерации. У нас она достаточно чистая. В то же время на что нужно делать ставку? На атомные станции, гидроэлектростанции, нужно развивать эти направления», – сказал замглавы Минэнерго.

По его словам, нельзя не принимать во внимание тот факт, что АЭС и ГЭС имеют достаточно длинный цикл строительства, а короткий цикл строительства станций, работающих на базе ВИЭ – их конкурентное преимущество. При этом остаётся техническая сложность – обеспечение гарантированной выработки ВИЭ с точки зрения работы энергосистемы. В любом случае такие источники как солнце и ветер относительно нестабильны по сравнению с атомной энергетикой и гидроэнергетикой, добавил Павел Сниккарс.

Замминистра также подчеркнул важность модернизации в контексте энергоперехода. «Однозначно нужно заниматься модернизацией. Нужно модернизировать действующее оборудование, делать его более эффективным», – заключил он.

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