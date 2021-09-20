Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Причал#Космодромы#Байконур20.09.2021 16:36

На Байконуре начались вакуумные испытания узлового модуля «Причал»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур продолжается предстартовая подготовка узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции. Сегодня, 20 сентября 2021 года, на техническом комплексе состоялась транспортировка модуля в вакуумную камеру для проведения испытаний на герметичность.

После завершения программы автономных электроиспытаний специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили проверку функционирования транзитных магистралей дозаправки топливом модуля «Причал» и его подготовку к пневмовакуумным испытаниям. Двухсуточный цикл испытаний модуля в вакуумной камере 17Т523МР с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах предназначен для объективного контроля высоких требований к герметичности изделия и его бортовых систем в наземных условиях.

Одновременно на рабочем месте транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» начинаются электрические испытания приборно-агрегатного отсека корабля. Они предусматривают цикл тестовых включений бортовой аппаратуры системы управления движением и навигацией, информационно-телеметрической и универсальной радиотелеметрической систем, систем ориентации и радиоконтроля орбиты, автоматики системы обеспечения теплового режима и комбинированной двигательной установки.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Выведение УМ «Причал» на околоземную орбиту и его стыковка с надирным узлом многоцелевого лабораторного модуля «Наука» планируются в ноябре 2021 года.

MIL OSI