К. Косачев: Верхние палаты парламентов России и Индонезии связывают тесные отношения сотрудничества и дружбы

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провел встречу с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии Ноно Сампоно, возглавлявшим индонезийскую делегацию, которая приняла участие в наблюдении за выборами в Государственную Думу.

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Вице-спикер СФ отметил, что верхние палаты парламентов двух стран связывают тесные отношения сотрудничества и дружбы. «В России рассматривают Индонезию в качестве одного из ведущих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Константин Косачев подчеркнул, что в двусторонних связях есть очень много перспективных заделов на будущее. «Не случайно, сейчас в практическую фазу перешла работа над Декларацией о межгосударственном стратегическом партнерстве», — сказал он.

По словам сенатора, торгово-экономические отношения двух стран не пострадали из‑за пандемии: по итогам первых пяти месяцев текущего года товарооборот увеличился на 24 проц. На территории Индонезии продвигаются проекты двустороннего сотрудничества в сферах атомной энергетики, развития железнодорожной инфраструктуры, нефтепереработки и др.

Константин Косачев также рассказал о подготовке к Третьему Евразийскому женскому форуму, который состоится 13–15 октября в Санкт-Петербурге, и к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, запланированной на май 2022 г. в городе на Неве. Вице-спикер СФ пригласил индонезийских парламентариев принять участие в этих мероприятиях.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Константин Косачев

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Алексей Майоров

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Сергей Михайлов

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Наталия Косихина

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с заместителем Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии

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Ноно Сампоно, возглавляющий группу по сотрудничеству Совета представителей регионов Республики Индонезии с Советом Федерации, отметил, что отношения между двумя странами носят дружественный характер. По его словам, сейчас открывается много новых возможностей для углубления сотрудничества, и парламентарии могут способствовать его развитию, в частности, в областях здравоохранения и экономики.

Ноно Сампоно положительно оценил процедуру организации и проведения выборов, состоявшихся в Российской Федерации.

В ходе мероприятия выступила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель Группы по сотрудничеству СФ с Советом представителей регионов Индонезии Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Она отметила важность углубления межрегиональных связей двух стран. Сенатор предложила провести в начале 2022 г. в режиме видеоконференции заседание межпарламентской группы дружбы и обсудить планы совместной работы.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия затронул вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере АПК.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член этого Комитета Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представители индонезийской парламентской делегации.

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