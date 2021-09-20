Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Союз МС-19#МКС-66#Вызов#Пилотируемая космонавтика20.09.2021 04:30

Кресла экипажа «Союз МС-19» переставят на другой корабль на следующий день после стыковки

Ложементы (кресла для высоких нагрузок, которые изготавливаются индивидуально) съемочной группы фильма «Вызов» на следующий день после стыковки с МКС будут переставлены с «Союза МС-19» на корабль, в котором съемочная группа вернется на Землю. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время онлайн-конференции в ТАСС.

«Буквально на следующий день после прилета на станцию мы с [космонавтом] Олегом Новицким будем менять не просто ложементы. Есть и спецодежда, которая применяется на случай вынужденной посадки. И даже документация будет перезаливаться на планшеты, которые находятся на другом корабле», — сказал Шкаплеров, отвечая на вопрос о том, как будет решена проблема индивидуальных ложементов, если экипаж полетит на МКС на одном корабле, а вернется на другом.

Он пояснил, что для отправки космонавтов на станцию отливаются индивидуальные ложементы, а также используются специальные грузы, которые обеспечивают правильную центровку корабля.

Старт «Союза МС-19» запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай прилетели на МКС на корабле «Союз МС-18» 9 апреля. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что два члена экипажа этого корабля останутся на МКС дольше из-за съемок фильма «Вызов». По его словам, командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» вместе с участниками полета «Союза МС-19» (актриса и режиссер, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа — космонавт Дубров и астронавт Марк Ванде Хай — останутся на орбите и вернутся на «Союзе МС-19».

Источник: ТАСС16 сентября 2021 года, 12:46

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