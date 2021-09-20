Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Вызов#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика20.09.2021 08:30

Корабль «Союз МС-19» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, на котором было принято решение о допуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» к заправке. В понедельник корабль отправится на заправочную станцию площадки № 31.

Во вторник, 21 сентября 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса приступят к плановым операциям по заправке космического корабля топливными компонентами и сжатыми газами. После окончания работ на заправочной станции «Союз МС-19» вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» по программе 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

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