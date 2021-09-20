Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Спартакиада20.09.2021 18:23

Команда НПО Энергомаш принимает участие в юбилейной Спартакиаде Роскосмоса

Торжественное открытие Пятой юбилейной отраслевой Спартакиады работников Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» состоялось в минувшее воскресенье, 19 сентября 2021 года, в спортивном центре Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Космическая Спартакиада объединяет работников ракетно-космической промышленности со всей страны. В этом году соревноваться за звание лучших будут 23 команды — юбилейная Спартакиада соберет более тысячи любителей спорта со всех предприятий ракетно-космической отрасли страны.

Спортсмены Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) будут бороться за победу во всех 10 видах спорта: шахматах, мини-футболе, гандболе, баскетболе, волейболе, плавании, настольном теннисе, бадминтоне, теннисе и дартсе, а также примут участие в новом состязании — забеге с испытаниями «Космическая гонка».

Энергомашевские спортсмены уже неоднократно поднимались на пьедестал почета — в 2017 году команда Энергомаша стала победителем Второй отраслевой Спартакиады Госкорпорации «Роскосмос», в 2018 году, на Третьей отраслевой Спартакиаде сборная команда НПО Энергомаш стала бронзовым призером.

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