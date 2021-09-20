Е. Борисов: Стабилизировать лесные пожары в Якутии удалось благодаря мобилизации всех сил и средств пожаротушения, выделению дополнительного финансирования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал меры, принятые для тушения лесных пожаров в регионе.

Причиной масштабных лесных пожаров в Якутии стала аномальная жара, вызванная антициклоном, который не давал пройти дождям, а также биологические факторы, особенности светлохвойных лесов данной природной зоны.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) комментируя меры, принятые для тушения лесных пожаров в регионе.

Сенатор отметил, что в этом году наступила сильнейшая за всю историю Республики засуха, повысилась температура воздуха, начались сухие грозы. С начала года возникло 1677 пожаров, площадь, пройдённая огнем, составила 8,7 млн га. Сейчас активно тушатся 12 пожаров на площади 1,2 млн га. Под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся и контролируются космическим мониторингом 34 пожара на площади 352 тыс.га.

Как рассказал Егор Борисов, в Якутии работала очень большая группировка: сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, Минобороны со всей России. Людей перебрасывали из десятков регионов — Карелии, Архангельска, Хабаровска, Амурской области и других. «Благодаря огромным усилиям, федеральной авиации, применению современных технических средств и способов тушения, таких как вызывание осадков, самоотверженному труду пожарных ситуацию удалось взять под контроль».

Сенатор стал очевидцем слаженной работы федеральных, региональных сил, муниципальных органов власти совместно с многочисленными волонтерами, были отчетливо видны результаты борьбы со стихийным бедствием в такой консолидации. Также парламентарий лично провел ряд встреч с населением, оказал существенную поддержку пострадавшим в селе Бяс-Кель Горного улуса Республики.

Чрезвычайная ситуация в лесах Якутии потребовала принятия неотложных решений Президентом РФ, Правительством РФ, предусматривающих, в том числе выделение региону дополнительных бюджетных средств на мероприятия по тушению лесных пожаров в размере 49015,2 тыс. рублей и на мониторинг пожарной опасности в лесах путем авиапатрулирования — 32570,5 тыс. рублей. Совет Федерации поддержал данные решения.

Заместитель председателя профильного Комитета СФ подчеркнул, что предварительные итоги пожароопасного сезона 2021 г. будут рассмотрены в октябре этого года на парламентских слушаниях «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» с участием федеральных органов государственной власти, субъектов Российский Федерации. На мероприятии будут обсуждены причины масштабных лесных пожаров текущего года, размер причиненного вреда и его устранение, а также дополнительные меры охраны лесов от пожаров. «Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что основная причина – это критическое недофинансирование лесного хозяйства, в основе которого лежат устаревшие нормативы, не учитывающие, в том числе, изменения климата», — сказал парламентарий.

Егор Борисов также обратил внимание, что в Республике Саха (Якутия) за 10 лет при плане строительства лесных дорог — 47,3 тыс. км, построено — 8,7 тыс. км (18,3 проц. от запланированного). Исполнение Лесного плана Республики на период 2019–2028 гг. по строительству лесных дорог при существующем бюджетном финансировании исполнить не представляется возможным, поскольку не менее 51 проц. субвенций распределяются на авиационный, наземный мониторинг пожарной опасности в лесах и тушение лесных пожаров, и их перераспределение невозможно. Проектирование противопожарных мероприятий невозможно, поскольку материалы лесоустройства в лесничествах Республики Саха (Якутия) устарели и не соответствуют лесорастительным и экономическим условиям развития территорий. Ликвидация последствий лесных пожаров потребует выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий и их финансового обеспечения (организация сплошных санитарных рубок на площади 2120 га потребует не менее 305,3 млн руб., выборочных рубок 8249 га — 165,9 млн руб., лесопатологического обследования лесов на площади 19516 га — 27,5 млн руб.).

Как считает Егор Борисов, в этой связи необходима новая Методика распределения между субъектами РФ субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти регионов. Такая работа сейчас проводится Правительством РФ с участием субъектов РФ, ее результаты также будут рассмотрены на парламентских слушаниях, добавил сенатор.

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