Евгений Грабчак: «Совместные действия энергокомпаний и региональных властей обеспечили надёжное электроснабжение энергообъектов при проведении выборов в Госдуму» 

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 сентября. – Под контролем Минэнерго России обеспечено стабильное электроснабжение объектов, задействованных при проведении всероссийских выборов в Государственную Думу 17-19 сентября.

«Благодаря совместным действиям энергокомпаний и региональных властей было обеспечено надёжное электроснабжение помещений для голосования и работы избирательных комиссий», – сказал Евгений Грабчак.

В соответствии с приказом Минэнерго энергокомпании осуществляли мониторинг работы персонала и технологического оборудования. Кроме того, был обеспечен контроль за функционированием дежурных служб и горячих линий, а также оперативное информационное взаимодействие Минэнерго и энергокомпаний в случае нарушения электроснабжения пунктов голосования и при подсчёте голосов избирателей.

Во время проведения выборов фиксировались случаи кратковременного отключения электросетевого оборудования, которые не повлияли на ход голосования.

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