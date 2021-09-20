Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов#Космодромы#Байконур20.09.2021 16:09

Дублирующий экипаж МКС-66 поделился впечатлениями о первом тренировочном дне на Байконуре

Началом завершающего этапа подготовки к полету в космос являются предстартовые тренировки экипажей на Байконуре. 19 сентября космонавты и участники космического полета прибыли в монтажно-испытательный корпус 254-й площадки космодрома для прохождения первой тренировки («примерки») в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Помимо «примерки» корабля в ходе тренировки примеряют полетные скафандры «Сокол КВ-2» и тестируют их на герметичность.

«Стоит отметить, что до этого дня основной экипаж проводил тренировки только на тренажерах космических аппаратов. Даже у Антона Шкаплерова не получилось до отлета в Казахстан посидеть в своем корабле. Поэтому для Юлии и Клима сегодня много нового: в тренажере, оказывается, места значительно больше. Заход в корабль тоже своеобразный: если на тренажере есть возможность заходить через технологический вход, то сегодня свои места космонавт и участники космического полета занимают через бытовой отсек и через люк-лаз. Поэтому сначала они пробовали разместиться в ТПК „Союз“ в полетных костюмах, а после обеда проделали эту же процедуру в скафандрах. Это очень ответственная и специфичная операция, потому что скафандр увеличивает объемы тела. Поэтому нужно быть предельно внимательным, чтобы во время тренировки на корабле ничего не сломать и не замять», — рассказал командир дублирующего экипажа МКС-66 Олег Артемьев.

Олег Артемьев дважды совершал экспедиции на МКС и неоднократно был дублером у своих коллег, поэтому на Байконуре ему все знакомо. Участники космического полета Алексей Дудин и Алена Мордовина впервые увидели монтажно-испытательный корпус космодрома.

«Впечатляют масштабы! Всегда думал, что и производство, и сам „Союз“ более компактны. Сейчас в здании МИКа рекордное количество кораблей, находящихся на разных этапах сборки — и это поражает воображение», — отметил Алексей Дудин.

«Все, что происходит на Байконуре многократно превышает самые смелые ожидания от моей поездки. Я видела в записи, как взлетают ракеты, как тренируются космонавты, но лично не принимала участие в этих процессах. Поэтому для меня все здесь очень интересно, я много занимаюсь, смотрю, изучаю», — поделилась впечатлениями Алена Мордовина.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» назначен на 5 октября 2021 года. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.

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