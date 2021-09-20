Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика20.09.2021 10:11

Дан официальный старт заключительному этапу подготовки экспедиции МКС-66

На площадке № 17 космодрома Байконур 20 сентября 2021 года состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». В ней традиционно приняли участие основной и дублирующий экипажи 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Данное мероприятие проводится с 1970-х годов, почитается всеми поколениями космонавтов и символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к старту. Сегодня здесь присутствовали представители дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, обеспечивающие предстартовую подготовку экипажей, а также администрации города Байконура.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко подняли флаг России, а их дублеры (Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин) — флаг Казахстана.

По традиции дублирующего экипажа, Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин отправились на обзорную автобусную экскурсию по Байконуру, история которого неразрывно связана с именами великих людей, участвующих в освоении космоса.

У обоих экипажей также продолжается подготовка к факторам космического полета, проводятся занятия по бортовой документации транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», инструктаж по технике безопасности при работе на российском сегменте Международной космической станции и тренировки по ручному причаливанию. Запуск с площадки № 31 запланирован на 5 октября 2021 года.

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