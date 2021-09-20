Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в церемонии награждения лауреатов.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла участие в церемонии награждения лауреатов всероссийской премии «СоУчастие» – за вклад в развитие донорства крови.

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Вручая награды в номинации «Донорство крови и COVID-19», Галина Карелова отметила, особую роль донорства в 2021 г.

«В сложных условиях пандемии, когда потребность в донорской крови и плазме выросла, в стране не было их недостатка. Количество доноров стало больше на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Это говорит как о способности отечественной службы крови при необходимости перестроить работу, так и о высокой гражданской зрелости общества, чутко реагирующего на новые вызовы, умении наших граждан, волонтерских, других общественных организаций действовать сплоченно и ответственно», — подчеркнула сенатор.

По словам Галины Кареловой, Совет Федерации уделяет вопросам донорства особое внимание, регулярно принимая законодательные акты, содействующие его развитию. Она выразила благодарность организаторам и победителям всех номинаций премии, отметив, что «СоУчастие» объединяет благородных, неравнодушных к чужой беде и активных людей, которыми следует гордиться.

Всероссийская премия «СоУчастие» – за вклад в развитие донорства крови учреждена в 2010 г. по инициативе Национального фонда развития здравоохранения и Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ. В 2021 г. она вручается в девятый раз и является итогом двух конкурсов. Основного — конкурса практик «Донорство крови и COVID-19», по итогам которого премии вручались в номинациях «Донорство крови и COVID-19», «Добровольцы в донорстве крови»; «Онлайн в донорстве», «PRoпаганда», «Донор крови – донор костного мозга», «Есть идея». Кроме того, состоялся креативный конкурс «Донорство вдохновляет».

Среди участников – некоммерческие и коммерческие организации различных организационно-правовых форм, инициативные группы, волонтеры, организаторы донорского движения, учреждения Службы крови, образовательные организации, научные и медицинские учреждения, органы власти, СМИ, блогеры, а также индивидуальные участники.

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