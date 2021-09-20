Г. Карасин: Пакистанские парламентарии высоко оценили процесс электронного голосования на выборах в Государственную Думу

Source: Russia – Council of the Federation
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
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Григорий Карасин
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Игорь Морозов
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
4 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
5 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
6 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
7 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
8 из 27
Григорий Карасин
9 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
10 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
11 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
12 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
13 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
14 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
15 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
16 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
17 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
18 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
19 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
20 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
21 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
22 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
23 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
24 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
25 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
26 из 27
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан
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