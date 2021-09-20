Г. Карасин: Пакистанские парламентарии высоко оценили процесс электронного голосования на выборах в Государственную Думу

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

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Григорий Карасин

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Игорь Морозов

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

4 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

5 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

6 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

7 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

8 из 27

Григорий Карасин

9 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

10 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

11 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

12 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

13 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

14 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

15 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

16 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

17 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

18 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

19 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

20 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

21 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

22 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

23 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

24 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

25 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

26 из 27

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с лидером фракции «Движение за справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан

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