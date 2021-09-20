Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ВЦРД#НПО Энергомаш21.09.2021 02:30

Гражданское производство реконструировали в центре ракетного двигателестроения в Воронеже

Работы по реконструкции и техническому перевооружению производства для выпуска гражданской продукции завершены в Воронежском центре ракетного двигателестроения (ВЦРД, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Начата опытная отработка новых высокотехнологичных станков, сообщил ТАСС представитель пресс-службы центра.

«Предприятием проведена капитальная реконструкция корпуса, в котором размещается парк новых станков, и приобретено 23 единицы современного высокотехнологичного оборудования. Станки введены в эксплуатацию, на них уже идет опытная отработка изготовления соответствующей номенклатуры изделий. В том числе на новых токарно-фрезерных обрабатывающих центрах с системой числового программного управления в рамках исполнения заказов от представителей отечественной нефтегазовой отрасли отрабатывается изготовление широкой номенклатуры деталей: корпусов, плунжеров, фланцев, крышек, патрубков и других изделий», — сообщил представитель предприятия.

Он уточнил, что в настоящее время реконструкция и техническое перевооружение завершены, на это было выделено порядка 1 млрд рублей. В 2020 году при поддержке головного предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения НПО Энергомаш (входит в Роскосмос) Воронежский центр ракетного двигателестроения получил займ 750 млн рублей от Фонда развития промышленности, а также направил свои средства.

«Для эффективности использования нового оборудования перед предприятием стоит задача обеспечить его работу в трехсменном режиме. Для этого в настоящий момент проводится набор новых специалистов и перевод номенклатуры производимых деталей со старых станков на новые. Использование новых современных станков позволит увеличить производство гражданской продукции к 2022 году в два раза от уровня производства, достигнутого в 2019 году», — уточнил представитель ВЦРД.

О центре

Создание Воронежского центра ракетного двигателестроения началось 1 ноября 2019 года путем объединения Конструкторского бюро химавтоматики с Воронежским механическим заводом. В настоящее время в нем изготавливают двигатели для ракет-носителей «Союз-2», «Протон-М», «Ангара», а также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, электроракетных двигателей, а также кислородно-керосиновых двигателей для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Полностью работы по созданию Воронежского центра ракетного двигателестроения на базе ВМЗ и КБХА планируется завершить к 2027 году.

Источник: ТАСС19 сентября 2021 года, 05:04

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